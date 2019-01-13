Алексей Пушков назвал цель заявлений посла США по поводу "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-13T16:27:57+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков, что ситуация вокруг возможного введения санкций со стороны Америки против Германии из-за поддержки Берлином "Северного потока - 2" - попытка правительства США навязать свой газ европейским странам.

- От заявлений с призывами к Берлину отказаться от "Северного потока — 2" США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте. Принцип свободы торговли, суверенитет ФРГ - все это побоку. Задача - любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ", - подчеркнул Пушков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США грозят немцам санкциями за «Северный поток-2». Об этом сообщил посол Штатов в Германии Ричард Гренелл.

Напомним, "Северный поток — 2" предусматривет строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США изначально были против его строительства. Владимир Путин подчеркнул, что Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу, сообщает "РИА-Новости".