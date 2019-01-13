2019-01-13T16:55:35+03:00
Политика

Премьер-министр Греции Ципрас заявил об отставке министра обороны страны

Панос Камменос выступает против присоединения столицы страны к НАТО и Евросоюзу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Премьер-министр Греции Ципрас заявил об отставке министра обороны страныПремьер-министр Греции Ципрас заявил об отставке министра обороны страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Панос Камменос, министр обороны Греции в знак протеста против сделки с Македонией подал в отставку.

Дело о переименовании Македонии не позволяет мне не пожертвовать креслом министра, - подчеркнул Камменос.

Министр обороны Греции изначально высказывался против соглашения с Македонией, которое Афины подписали 17 июня прошлого года. Согласно ему, Греция не станет препятствовать попыткам Македонии присоединиться к НАТО и Евросоюзу и тому, если Скопье пожелает переименовать страну в Республику Северная Македония.

В пятницу, 11 января, правительство Македонии поддержало инициативу о переименовании страны.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после новости об отставке Камменоса отметил, что в скором времени в отсавку могут уйти еще шесть министров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что госсекретарь США Помпео поддерживает переименование Македонии. Политик отметил, что смена названия позволит стране войти в ЕС и НАТО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Пушков назвал цель заявлений посла США по поводу "Северного потока-2"
Петр Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину
Алексей Пушков ответил на призыв Белорусского народного фронта ограничить вещание российских каналов
"Это голосование против всех". Политолог Михаил Погребинский прокомментировал выдвижение Зеленского на выборы президента
В "Шереметьево" мужчина незаконно пробрался на борт самолета
Масштабная авария на электросети в Сан-Паулу попала на видео
Уволенные сотрудники Facebook рассказали о "нездоровой атмосфере" в компании
Нетаньяху заявил, что за последние 36 часов Израиль нанес удары по целям в Сирии
"Акт на проникновение в другого живого человека": Украинцы высмеяли закон о "сексе по согласию"
В ЕС рассказали о странах-членах союза, которые меньшего всего тратят на науку
В окрестностях Токио состоялись совместные учения десантников Японии и США
Эксперт назвал опасной возможность избрания Владимира Зеленского президентом Украины