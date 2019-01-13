Премьер-министр Греции Ципрас заявил об отставке министра обороны страны
Панос Камменос, министр обороны Греции в знак протеста против сделки с Македонией подал в отставку.
Дело о переименовании Македонии не позволяет мне не пожертвовать креслом министра, - подчеркнул Камменос.
Министр обороны Греции изначально высказывался против соглашения с Македонией, которое Афины подписали 17 июня прошлого года. Согласно ему, Греция не станет препятствовать попыткам Македонии присоединиться к НАТО и Евросоюзу и тому, если Скопье пожелает переименовать страну в Республику Северная Македония.
В пятницу, 11 января, правительство Македонии поддержало инициативу о переименовании страны.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после новости об отставке Камменоса отметил, что в скором времени в отсавку могут уйти еще шесть министров.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что госсекретарь США Помпео поддерживает переименование Македонии. Политик отметил, что смена названия позволит стране войти в ЕС и НАТО.