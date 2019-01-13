Оппозиционная партия Белоруссии выступила за ограничение трансляции российских каналов
Члены оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" призвали ограничить трансляцию телеканалов российского производства. По словам политиков, их необходимо заменить телепередачами и каналами белорусского производства.
- Требуем от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, разжигающих межнациональную вражду и, по существу, являющихся средствами ведения информационной войны против нашей страны, - сообщают члены "БНФ" на своем сайте.
Оппозиционные политики также подчеркнули, что большая часть белорусов не пользуется белорусским языком и тем самым живет в «российском языковом пространстве».
По мнению представителей "БНФ" при коммуникации белоруссов с покупателями, в рекламных кампаниях необходимо пользоваться только родным языком.
По поводу инициативы "Белорусского народного фронта" в своем Twitter высказался Алексей Пушков, российский сенатор. Он отметил, что "кто-то хочет толкнуть страну на путь Украины" и заметил, что оппозиционная партия пытается разорвать дружественные отношения между Россией и Белоруссией.