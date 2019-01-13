СЕГОДНЯ 17:45 2019-01-13T18:05:20+03:00

В " Шереметьево" снова заработали все полосы после ЧП с чешским самолетом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В московском аэпропорту "Шереметьево" сняли ограничения на работу одной из влетно-посадочных полос, на которой ранее произошел инцидент с участием самолета чешской компании.

- Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smart Wings. ВПП1 открыта для осуществления взлета и посадки воздушных судов. Аэропорт Шереметьево начал работу без ограничений, -отметила Анна Захаренкова, глава дирекции общественных связей Шереметьево, сообщает "ТАСС".

Дело в том, что в воскресенье утром в столичном аэропорту за пределы одной из ВПП выкатился самолет фирмы Smart Wings. На борту самолета были 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. С пассажирами работали представители авиакомпании, им было предложено совершить перелет по маршруту ближайшими рейсами.