2019-01-13T18:05:20+03:00
Происшествия

В " Шереметьево" снова заработали все полосы после ЧП с чешским самолетом

Ранее в аэропорту борт Smart Wings выкатился за пределы ВПП
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В " Шереметьево" снова заработали все полосы после ЧП с чешским самолетомВ " Шереметьево" снова заработали все полосы после ЧП с чешским самолетомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В московском аэпропорту "Шереметьево" сняли ограничения на работу одной из влетно-посадочных полос, на которой ранее произошел инцидент с участием самолета чешской компании.

- Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smart Wings. ВПП1 открыта для осуществления взлета и посадки воздушных судов. Аэропорт Шереметьево начал работу без ограничений, -отметила Анна Захаренкова, глава дирекции общественных связей Шереметьево, сообщает "ТАСС".

Дело в том, что в воскресенье утром в столичном аэропорту за пределы одной из ВПП выкатился самолет фирмы Smart Wings. На борту самолета были 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. С пассажирами работали представители авиакомпании, им было предложено совершить перелет по маршруту ближайшими рейсами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российский МИД удивился нежеланию Японии проводить брифинг после совместных переговоров
Оппозиционная партия Белоруссии выступила за ограничение трансляции российских каналов
Премьер-министр Греции Ципрас заявил об отставке министра обороны страны
Алексей Пушков назвал цель заявлений посла США по поводу "Северного потока-2"
Петр Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину
Алексей Пушков ответил на призыв Белорусского народного фронта ограничить вещание российских каналов
"Это голосование против всех". Политолог Михаил Погребинский прокомментировал выдвижение Зеленского на выборы президента
В "Шереметьево" мужчина незаконно пробрался на борт самолета
Масштабная авария на электросети в Сан-Паулу попала на видео
Уволенные сотрудники Facebook рассказали о "нездоровой атмосфере" в компании
Нетаньяху заявил, что за последние 36 часов Израиль нанес удары по целям в Сирии
"Акт на проникновение в другого живого человека": Украинцы высмеяли закон о "сексе по согласию"
В ЕС рассказали о странах-членах союза, которые меньшего всего тратят на науку
В окрестностях Токио состоялись совместные учения десантников Японии и США
Эксперт назвал опасной возможность избрания Владимира Зеленского президентом Украины