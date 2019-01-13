Российский МИД удивился нежеланию Японии проводить брифинг после совместных переговоров

СЕГОДНЯ 18:25 2019-01-13T18:40:41+03:00

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В МИД Рф были удивлены нежеланием японских коллег проводить совместную пресс-конференцию после переговоров. Российский дипломат, Мария Захарова, подчеркнула, что Япония специально "нагнетает ситуацию перед переговорами".

- Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам, - с удивлением подчеркнула Захарова.

Российский дипломат также отметила странный подход японских коллег к организации переговоров с Россией. По ее словам, Япония "создает нервную атмосферу, а потом отказывается рассказать прессе, чем завершились переговоры".

Сами переговоры между Японией и Россией должны состояться в понедельник, 14 января, в Москве. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится с представителем МИД Японии Таро Коно, сообщает "РИА-Новости".