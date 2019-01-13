СЕГОДНЯ 20:30 2019-01-13T20:48:33+03:00

В Белом доме запрашивали у Пентагона разрешение на удар по Ирану Фото: REUTERS

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Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности, лично запрашивал разрешение у Пентагона на возможность ряда ударов по Ирану после минометного обстрела в сентябре 2018 года центра Багдада. К слову, именно там и находится американское посольство.

Запрос вызвал серьезное беспокойство в военном ведомстве, в том числе в Госдепартаменте.

- Уму непостижимо, как легкомысленно они относились к ударам по Ирану, - возмутились сотрудники администрации.

При обстреле, о котором идет речь, в районе "зеленой зоны" в Багдаде, разорвались три минометных снаряда, пострадавших не было, сообщает издание "The wall street journal". В Америке полагали, что ответственность лежит на поддерживаемых Ираном силах в Ираке.

Неизвестно, знал ли президент Дональд Трамп об этом, а также поступили ли указанные данные в Белый дом, и имелись ли в Вашингтоне в то время серьезные планы военных действий в отношении Ирана.