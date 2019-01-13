Российские эксперты рассказали, кого ждет рост зарплаты в наступившем году
В российской компании HeadHunter рассказали, какая ситуация с оплатой труда ожидается в 2019 году в России.
Наталья Данина, руководитель проекта "Банк данных заработных плат" отметила, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями в новом году станут рабочие специальности.
По словам эксперта, такая ситуация связана с высокой востребованностью подобных кадров в 2018 году.
В прошлом году, в результате исследования компании, был заметен рост заработных плат среди всех работадателей в России в целом.
Кроме того, в последнее время прослеживается высокая востребованность водителей, курьеров, продавцов-консультантов в розничных продажах, сообщает сайт компании.
Российские работодатели, в условиях дефицита кадров предлагатьпредлагают соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, как показало исследование HeadHunter.