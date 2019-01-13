СЕГОДНЯ 22:05 2019-01-13T22:05:02+03:00

Российские эксперты рассказали, кого ждет рост зарплаты в наступившем году Фото: REUTERS

Специалисты отметили, что в 2018 году был заметен устойчивый рост заработных плат среди всех российских работодателей в целом

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В российской компании HeadHunter рассказали, какая ситуация с оплатой труда ожидается в 2019 году в России.

Наталья Данина, руководитель проекта "Банк данных заработных плат" отметила, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями в новом году станут рабочие специальности.

По словам эксперта, такая ситуация связана с высокой востребованностью подобных кадров в 2018 году.

В прошлом году, в результате исследования компании, был заметен рост заработных плат среди всех работадателей в России в целом.

Кроме того, в последнее время прослеживается высокая востребованность водителей, курьеров, продавцов-консультантов в розничных продажах, сообщает сайт компании.

Российские работодатели, в условиях дефицита кадров предлагатьпредлагают соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, как показало исследование HeadHunter.