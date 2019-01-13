2019-01-13T22:43:34+03:00
Политика

Украинские солдаты отказались выходить на позиции на Донбассе

Военнослужащие объяснили свой поступок тем, что "ждут ротации и хотят вернуться домой живыми"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Украинские солдаты отказались выходить на позиции на ДонбассеУкраинские солдаты отказались выходить на позиции на ДонбассеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко рассказао об украинских солдатах, отказавшихся выходить на позиции на Донбассе.

- По информации наших источников 2-я рота 3-го батальона 59-й мотопехотной бригады в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции, - подчеркнул Марочко.

Он также отметил, что солдаты объяснили свой поступок тем, что "ждут ротации и хотят вернуться домой живыми", сообщает "РИА-Новости".

- С целью разбирательства по данному факту в район населенного пункта Лобачево, на место дислокации роты, прибыло подразделение военной службы правопорядка Украины. Командир роты и командиры взводов задержаны, ведется разбирательство, - прокомментировал Марочко.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что украинский полковник признал недееспособность ВСУ. По мнению Стеценко, "Киев готов защищать свои территории только на словах".

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Венесуэле задержан глава оппозиционного парламента страны
Российские эксперты рассказали, кого ждет рост зарплаты в наступившем году
Умер режиссер театра и кино Евгений Радомысленский
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко "показать томос"
В Белом доме запрашивали у Пентагона разрешение на удар по Ирану
Польша объявила о строительстве острова в Калининградском заливе
Дональд Трамп пожаловался, что демократы развлекаются вместо проведения переговоров
Украинские раскольники захватили храм УПЦ на западе страны
Российский МИД удивился нежеланию Японии проводить брифинг после совместных переговоров
В " Шереметьево" снова заработали все полосы после ЧП с чешским самолетом
Оппозиционная партия Белоруссии выступила за ограничение трансляции российских каналов
Премьер-министр Греции Ципрас заявил об отставке министра обороны страны
Алексей Пушков назвал цель заявлений посла США по поводу "Северного потока-2"
Петр Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину
Алексей Пушков ответил на призыв Белорусского народного фронта ограничить вещание российских каналов
"Это голосование против всех". Политолог Михаил Погребинский прокомментировал выдвижение Зеленского на выборы президента
В "Шереметьево" мужчина незаконно пробрался на борт самолета
Масштабная авария на электросети в Сан-Паулу попала на видео
Уволенные сотрудники Facebook рассказали о "нездоровой атмосфере" в компании
Нетаньяху заявил, что за последние 36 часов Израиль нанес удары по целям в Сирии
"Акт на проникновение в другого живого человека": Украинцы высмеяли закон о "сексе по согласию"
В ЕС рассказали о странах-членах союза, которые меньшего всего тратят на науку
В окрестностях Токио состоялись совместные учения десантников Японии и США
Эксперт назвал опасной возможность избрания Владимира Зеленского президентом Украины