Украинские солдаты отказались выходить на позиции на Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко рассказао об украинских солдатах, отказавшихся выходить на позиции на Донбассе.
- По информации наших источников 2-я рота 3-го батальона 59-й мотопехотной бригады в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции, - подчеркнул Марочко.
Он также отметил, что солдаты объяснили свой поступок тем, что "ждут ротации и хотят вернуться домой живыми", сообщает "РИА-Новости".
- С целью разбирательства по данному факту в район населенного пункта Лобачево, на место дислокации роты, прибыло подразделение военной службы правопорядка Украины. Командир роты и командиры взводов задержаны, ведется разбирательство, - прокомментировал Марочко.
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что украинский полковник признал недееспособность ВСУ. По мнению Стеценко, "Киев готов защищать свои территории только на словах".
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