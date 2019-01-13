СЕГОДНЯ 22:16 2019-01-13T22:43:34+03:00

Украинские солдаты отказались выходить на позиции на Донбассе Фото: REUTERS

Военнослужащие объяснили свой поступок тем, что "ждут ротации и хотят вернуться домой живыми"

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Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко рассказао об украинских солдатах, отказавшихся выходить на позиции на Донбассе.

- По информации наших источников 2-я рота 3-го батальона 59-й мотопехотной бригады в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции, - подчеркнул Марочко.

Он также отметил, что солдаты объяснили свой поступок тем, что "ждут ротации и хотят вернуться домой живыми", сообщает "РИА-Новости".

- С целью разбирательства по данному факту в район населенного пункта Лобачево, на место дислокации роты, прибыло подразделение военной службы правопорядка Украины. Командир роты и командиры взводов задержаны, ведется разбирательство, - прокомментировал Марочко.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что украинский полковник признал недееспособность ВСУ. По мнению Стеценко, "Киев готов защищать свои территории только на словах".