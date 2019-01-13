В Венесуэле задержан глава оппозиционного парламента страны

СЕГОДНЯ 23:04 2019-01-13T23:06:12+03:00

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Боливарианская служба национальной разведки в воскресенье задержала главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

- Мы предупреждаем мир и страну, что сегодня, 13 января, представители разведки схватили главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, - говорится в Twitter парламента Венесуэлы.

По данным парламента страны, задержание политика произошло вблизи города Ла-Гуайра. Где сейчас находится Гуайдо, в нацассамблее не знают.

Ранее Гуайдо призвал граждан выйти на массовую акцию протеста 23 января. Также политик заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства, сообщает "ТАСС".

Напомним, в прошедший четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства. Однако он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее. Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая прошлого года. Действующий глава государства набрал более 6,2 миллионов голосов избирателей, а его главный соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,9 млн.