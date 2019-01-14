2019-01-14T04:00:37+03:00
Наука

Нобелевский лауреат лишился почетных званий за расистские высказывания

Американский биолог Джеймс Уотсон неоднократно выражал сомнения в уме темнокожих
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский биолог, нобелевский лауреат Джеймс Уотсон. Фото: Антон Новодережкин/ТАССАмериканский биолог, нобелевский лауреат Джеймс Уотсон. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Первооткрыватель ДНК – американский биолог, лауреат Нобелевской премии Джеймс Уотсон – лишился всех своих почетных званий за высказывания о том, что интеллект темнокожих людей уступает уму «белых».

Ранее в 2017 году он предрек Африке печальное будущее из-за того, что ее население якобы недостаточно умно. А в документальном фильме телекомпании PBS, вышедшем в эфир 2 января этого года, 90-летний ученый вновь заявил, что различие среднего IQ у представителей европеоидной и негроидной рас обусловлено генами.

Представители лаборатории Cold Spring Harbor, которой руководит знаменитый биолог, осудили высказывания нобелевского лауреата, отметив, что его утверждения «не подтверждаются наукой и никоим образом не отражают взгляды лаборатории, ее попечителей, преподавателей, сотрудников и студентов».

Джеймс Уотсон лишен званий званий почетного попечителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса и заслуженного руководителя Cold Spring Harbor, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

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