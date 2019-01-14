Немецкие истребители будут совершать ежедневные тренировочные полеты над Эстонией

СЕГОДНЯ 04:57 2019-01-14T05:12:35+03:00

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Немецкие истребители Eurofighter, на авиабазе Эмари под Таллином, будут совершать ежедневные тренировочные полеты над территорией Эстонии. Как сообщили в пресс-службе эстонских Сил обороны, самолеты ВВС Германии, выполняющие миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии, будут летать только в будни – каждый день с понедельника по пятницу.

«В течение рабочей недели истребители ВВС Германии Eurofighter будут проводить тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Полеты будут проходить на высоте не менее 500 футов (152 метра) и преимущественно вдали от населенных пунктов», - говорится в сообщении эстонского ведомства.

На сегодняшний день в Эстонии находится около 160 военнослужащих из ФРГ и пять немецких истребителей Eurofighter, которые 30 августа сменили французов с четырьмя истребителями Mirage 2000-5 на боевом посту по охране воздушного пространства над прибалтийской республикой. Полеты совершаются в специально отведенных для этого зонах и на основании соглашений между странами НАТО, передает РИА Новости.