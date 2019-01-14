2019-01-14T05:37:50+03:00
Наука

Космический грузовик Dragon отчалил от МКС

Грузовой корабль компании SpaceX начал путь к Земле
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к МКС 8 декабряГрузовой космический корабль Dragon пристыковался к МКС 8 декабряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 13 января, американский космический грузовик Dragon успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и начал свой путь к Земле. Об этом сообщила на своей странице в Twitter компания SpaceX, которой принадлежит корабль.

Ожидается, что Dragon приводнится в районе южного побережья штата Калифорния примерно в 21:05 по времени Тихоокеанского побережья США (08:05 понедельника, 14 января мск).

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала по направлению к МКС 5 декабря прошлого года, однако из-за проблем со спутниковой связью аппарат пристыковался к станции только через три дня, со второй попытки.

Грузовик доставил на МКС более 2,5 тонн полезных грузов, в том числе продукты и материалы для научных экспериментов, включая жидкий метан и модули для операций по дозаправке.

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