Стрельба в центре Торонто: ранен один человек

СЕГОДНЯ 06:22 2019-01-14T06:38:55+03:00

По предварительной информации полиции, стрелок был не один Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В результате стрельбы в центре канадского города Торонто тяжело ранен один человек, полиция разыскивает подозреваемых. По предварительным данным правоохранительных органов, стрелок был не один.

Как сообщает канадский телеканал CTV, инцидент произошел в воскресенье, 13 января, около 16:40 по местному времени (00:40 мск понедельника) на пересечении улиц Кинг и Колборн. Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили на месте преступления человека с серьезными огнестрельными ранениями, он госпитализирован. Врачи оценивают состояние пострадавшего как критическое.

Сейчас полицейские опрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале декабря неизвестные устроили стрельбу на западе Торонто, тогда серьезные ранения получила 20-летняя девушка.

А в июле мужчина открыл огонь по людям на одной из оживленных улиц города в районе Гриктаун. Погибли два человека – 10-летняя девочка и 18-летняя девушка, пострадали 13, в том числе ребёнок. «Стрелка» ликвидировала полиция.