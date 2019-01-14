2019-01-14T06:38:55+03:00
Происшествия

Стрельба в центре Торонто: ранен один человек

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
По предварительной информации полиции, стрелок был не одинПо предварительной информации полиции, стрелок был не одинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В результате стрельбы в центре канадского города Торонто тяжело ранен один человек, полиция разыскивает подозреваемых. По предварительным данным правоохранительных органов, стрелок был не один.

Как сообщает канадский телеканал CTV, инцидент произошел в воскресенье, 13 января, около 16:40 по местному времени (00:40 мск понедельника) на пересечении улиц Кинг и Колборн. Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили на месте преступления человека с серьезными огнестрельными ранениями, он госпитализирован. Врачи оценивают состояние пострадавшего как критическое.

Сейчас полицейские опрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале декабря неизвестные устроили стрельбу на западе Торонто, тогда серьезные ранения получила 20-летняя девушка.

А в июле мужчина открыл огонь по людям на одной из оживленных улиц города в районе Гриктаун. Погибли два человека – 10-летняя девочка и 18-летняя девушка, пострадали 13, в том числе ребёнок. «Стрелка» ликвидировала полиция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Влиятельный в США сенатор посоветовал Трампу на время восстановить работу правительства
Раненый ножом мэр польского Гданьска после операции остается в критическом состоянии
Космический грузовик Dragon отчалил от МКС
Немецкие истребители будут совершать ежедневные тренировочные полеты над Эстонией
Трамп пригрозил «разорить Турцию» за атаки на сирийских курдов
Неизвестные открыли огонь возле ТЦ в США, два человека ранены
Нобелевский лауреат лишился почетных званий за расистские высказывания
Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии
На западе Судана автобус врезался в грузовик, погибли 14 человек
Кто там за полосками: В соцсетях появилась новая оптическая иллюзия
Губернатор Калининградской области не считает планы Польши построить остров угрозой региону
Врачам удалось реанимировать раненого мэра Гданьска
В Германии ответили на слова американского посла о санкциях США за «Северный поток — 2»
Мэр польского города Гданьск находится в критическом состоянии после ножевого ранения
Конгресс США решил узнать «все тайны» встреч Трампа с Путиным
На Украине опубликовали список политиков-предателей
В Венесуэле задержан глава оппозиционного парламента страны
Украинские солдаты отказались выходить на позиции на Донбассе
Российские эксперты рассказали, кого ждет рост зарплаты в наступившем году
Умер режиссер театра и кино Евгений Радомысленский
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко "показать томос"