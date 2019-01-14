В результате крушения самолета под Тегераном погибли 10 человек

СЕГОДНЯ 09:19 2019-01-14T10:07:24+03:00

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В окрестностях иранского Тегерана разбился грузовой самолет Boeing 707. Крушение произошло в городе Кередж в понедельник, 14 января. На борту находились десять человек - все они погибли.

Согласно данным телеканала Press TV, авиакатастрофа могла произойти из-за плохих погодных условий, однако официальной информации по этому поводу пока нет.

Первое видео с места падания Боинга под Тегераном .

На место инцидента уже прибыли несколько десятков карет скорой помощи, а также пожарные и сотрудники других экстренных служб. Над обломками самолета клубится черный дым. Стоит отметить, что Boeing упал совсем рядом с жилым домом. Пострадал ли кто-то из местных жителей пока неизвестно.

Напомним, что в конце прошлого года еще один грузовой самолет разбился в Демократической республике Конго. Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь в 40 километрах от международного аэропорта Нджили. Позже выяснилось, что он потерпел крушение. Все находящиеся на борту 23 человека погибли. Среди них трое россиян.