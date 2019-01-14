Тела семи человек обнаружены на месте крушения самолета в Иране
На месте крушения грузового самолета "Киргизских авиалиний" в пригороде иранского Тегерана обнаружены тела семи человек. Такую информацию предоставили местные экстренные службы. Личности погибших устанавливаются.
Между тем, всего на борту Boeing 707 находились 16 человек, а не 10, как сообщалось ранее. Согласно данным Fars, одному из них каким-то чудом удалось выжить. Судьба остальных пока неизвестна.
Эксперты считают, что авиакатастрофа произошла, поскольку пилот самолет не справился с управлением и при приземлении выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в сторону жилого района. Ранее же сайт kp.ru писал о том, что причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.
На месте инцидента работают бригады скорой помощи и сотрудники других экстренных служб. Также задействован спасательный вертолет. Возгорание к настоящему моменту уже потушено.
Первое видео с места падания Боинга под Тегераном .