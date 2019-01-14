2019-01-14T11:41:16+03:00
Происшествия

Тела семи человек обнаружены на месте крушения самолета в Иране

По предварительной версии, авиакатастрофа случилась, поскольку пилот воздушного судна не справился с управлением
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте крушения самолёта в Иране обнаружены тела семи человекНа месте крушения самолёта в Иране обнаружены тела семи человекФото: скриншот с видео
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На месте крушения грузового самолета "Киргизских авиалиний" в пригороде иранского Тегерана обнаружены тела семи человек. Такую информацию предоставили местные экстренные службы. Личности погибших устанавливаются.

Между тем, всего на борту Boeing 707 находились 16 человек, а не 10, как сообщалось ранее. Согласно данным Fars, одному из них каким-то чудом удалось выжить. Судьба остальных пока неизвестна.

Эксперты считают, что авиакатастрофа произошла, поскольку пилот самолет не справился с управлением и при приземлении выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в сторону жилого района. Ранее же сайт kp.ru писал о том, что причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.

На месте инцидента работают бригады скорой помощи и сотрудники других экстренных служб. Также задействован спасательный вертолет. Возгорание к настоящему моменту уже потушено.

Первое видео с места падания Боинга под Тегераном .

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