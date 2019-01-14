При крушении грузового самолета под Тегераном выжил один человек

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-14T11:56:20+03:00

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Бортинженеру, разбившегося в Иране грузового "Боинг 707", удалось выжить и выбраться из-под обломков самолета. В настоящий момент мужчиной занимаются медики. Об этом сообщил пресс-секретарь департамента страны по чрезвычайным ситуациям Моджтаба Халиди.

Всего же на борту воздушного судна киргизских авиалиний находились 16 человек. Тела семи из них уже найдены. На месте крушения в окрестностях Тегерана продолжаются поисково-спасательные работы.

Сайт kp.ru писал о том, что авиакатастрофа произошла в понедельник, 14 января, в городе Кередж. Самолёт, перевозивший мясо из Бишкека в Тегеран, заходил на посадку в местном аэропорту, когда неожиданно выехал за пределы взлетно-посадочной полосы прямо в сторону жилых домов. Агентство Fars со ссылкой на экспертов сообщает о том, что пилот воздушного судна мог потерять управление.

От удара с землей машина воспламенилась. К настоящему моменту пожар удалось потушить. Пострадал ли кто-то из местных жителей, пока не сообщается.