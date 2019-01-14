2019-01-14T12:22:37+03:00
Наука

Ученые нашли вещество, предотвращающие появление метастазов

Специалисты научились воздействовать на клетки опухоли новым способом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли способ предотвратить появление метастазов при ракеУченые нашли способ предотвратить появление метастазов при ракеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Онкологи из Швейцарии обнаружили вещество, которое предотвращает появление метастазов при развитии рака груди. Специалисты полагают, что новый препарат поможет сделать терапию более эффективной.

По словам биологов Базельского университета, смертельные случаи при заболевании раком в 90% случаев происходят из-за образования вторичных очагов опухолей. После появления метастазов в жизненно важных органов человека спасти уже практически невозможно.

Специалисты провели исследование, во время которого воздействовали на клетки опухоли различными веществами. Ученые определили, что эти клетки образуют в организме метастазы, попадая в кровь и сбивая в кластеры. Чтобы предотвратить этот процесс, онкологи нашли способ разложения кластеров, пишет сайт телеканала «Звезда».

«Мы пытались найти подход борьбы с раком, который бы отличался от общепринятых. В итоге нашли препарат, который не убивает раковые клетки, но разобщает их», — цитирует руководителя исследования Николу Ацето «Федеральное агентство новостей».

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