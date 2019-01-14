В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения жилого дома в Шахтах

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-14T12:42:54+03:00

Ранее в понедельник из-за взрыва бытового газа были частично разрушены восьмой и девятый этажи данного здания

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В городе Шахты Ростовской области сохраняется угроза дальнейшего обрушения жилого дома, где ранее в понедельник, 14 января, прогремел взрыв. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Вячеслав Бутко.

"Устанавливаются подпорки для укрепления здания. К месту происшествия для снятия перекрытия дома прибудут три тяжелых автокрана", - сказал глава управления.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент в пункт временного размещения уже заселились 23 человека. Всего же из дома были эвакуированы около 140 местных жителей.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, в рамках уголовного дела уже проводятся первые допросы. Сейчас правоохранители опрашивают жильцов дома, а также очевидцев случившегося.

По факту взрыва газа в Ростовской области возбуждено уголовное дело.

"Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа", - цитирует Петренко "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент известно об одной жертве взрыва - Виктории Лариковой. Кроме того, восемь человек получили травмы. Спасатели считают, что под завалами разрушенных восьмого и девятого этажей все еще могут находиться люди, а потому поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.