В Индонезии обнаружен речевой самописец разбившегося лайнера Lion Air

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-14T12:48:37+03:00

Информация, полученная из черного ящика, подтвердила, что самолет рухнул из-за некорректных данных о скорости и высоте

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Власти Индонезии нашли речевой самописец самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося в Яванском море. Об этом заявил представитель индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте Харио Сатмико, сообщает Reuters.

Специалисты Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии уже получили самописец для дальнейшей работы. Однако в Агентстве по поиску и спасению объявили, что сигнал полученного черного ящика слабый.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 29 октября Boeing 737 Max рухнул в Яванском море, выполняя рейс из Джакарты в город Панкалпинанг. Катастрофа произошла через 13 минут после вылета самолета из столицы Индонезии. Все 189 пассажиров погибли.

Следствие настаивает на версии, что причиной крушения стала неправильная настойка датчика скорости. Изначально пилоты пытались вернуть контроль над самолетом, более 20 раз они смогли выровнять судно.