2019-01-14T13:00:20+03:00
Политика

Суд Херсона отклонил апелляцию на продление ареста Вышинского

Главный редактор "РИА Новости Украина" пробудет в СИЗО как минимум до 27 января 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Суд отклонил апелляцию защиты Вышинского на продление арестаСуд отклонил апелляцию защиты Вышинского на продление арестаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Херсонский апелляционный суд отклонил жалобу защиты главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на продление его ареста до 27 января. Об этом в понедельник рассказал адвокат журналиста Игорь Мокин.

"Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции об аресте Вышинского до 27 января", - цитирует ТАСС юриста.

Напомним, что главред украинского агентства был задержан в мае прошлого года и помещен в херсонский следственный изолятор по обвинению в государственной измене.

Сам Вышинский считает, что киевские власти пошли на такой шаг ради возможности обменять его на режиссера Олега Сенцова, который был осуждена российским судом на 20 лет колонии за подготовку терактов в Крыму.

Сайт kp.ru писал о том, что пока Служба безопасности Украины еще только проводила обыски в квартире журналиста, в Верховной Раде и в МВД уже звучали предложения о проведении обмена.

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