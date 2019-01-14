В среднем иностранные туристы оставляют в российских магазинах по 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-14T13:06:56+03:00

Иностранные туристы оставляют в российских магазинах в среднем по 100 тысяч рублей Фото: Виктория ДУДИНА

Скупают все – от ювелирных украшений до черной икры

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Система tax free, которая начала действовать в некоторых городах России, дала представление о тратах иностранных туристов в России. В среднем на человека приходится по 100 тысяч рублей, именно такие суммы декларируются на стойках оформления tax free.

Статистикой делится министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Система возврата средств начала действовать в апреле 2018 года в 12 городах страны. До конца года было подсчитано, что туристы купили товаров почти на 8 млрд рублей. Tax free воспользовались путешественники из 180 государств, а самыми активными оказались китайцы. Иностранцы скупали всё — от ювелирных украшений до черной икры.

Больше всего тратят представители Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии.

- Даже после проведения чемпионата мира по футболу товарооборот магазинов, который подключены к системе tax free прибавил 25 процентов. Проект возврата является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров, цитирует газета «Известия» слова министра.

В российских аэропортах могут произойти изменения. Пункты возврата tax free наличными для иностранных граждан перенесут за пределы таможенного и паспортного контроля.