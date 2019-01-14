2019-01-14T13:06:56+03:00
Экономика

В среднем иностранные туристы оставляют в российских магазинах по 100 тысяч рублей

Скупают все – от ювелирных украшений до черной икры
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Иностранные туристы оставляют в российских магазинах в среднем по 100 тысяч рублейИностранные туристы оставляют в российских магазинах в среднем по 100 тысяч рублейФото: Виктория ДУДИНА
Изменить размер текста:

Система tax free, которая начала действовать в некоторых городах России, дала представление о тратах иностранных туристов в России. В среднем на человека приходится по 100 тысяч рублей, именно такие суммы декларируются на стойках оформления tax free.

Статистикой делится министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Система возврата средств начала действовать в апреле 2018 года в 12 городах страны. До конца года было подсчитано, что туристы купили товаров почти на 8 млрд рублей. Tax free воспользовались путешественники из 180 государств, а самыми активными оказались китайцы. Иностранцы скупали всё — от ювелирных украшений до черной икры.

Больше всего тратят представители Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии.

- Даже после проведения чемпионата мира по футболу товарооборот магазинов, который подключены к системе tax free прибавил 25 процентов. Проект возврата является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров, цитирует газета «Известия» слова министра.

В российских аэропортах могут произойти изменения. Пункты возврата tax free наличными для иностранных граждан перенесут за пределы таможенного и паспортного контроля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин может посетить Японию в июне 2019 года
Никол Пашинян вступил в должность премьер-министра Армении
Суд Херсона отклонил апелляцию на продление ареста Вышинского
В Индонезии обнаружен речевой самописец разбившегося лайнера Lion Air
Россия и Япония начали переговоры по мирному договору
В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения жилого дома в Шахтах
Ученые нашли вещество, предотвращающие появление метастазов
МИД ФРГ счел провокацией письма США о санкциях по "Северному потоку-2"
При крушении грузового самолета под Тегераном выжил один человек
Александр Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО
Тела семи человек обнаружены на месте крушения самолета в Иране
В Москве после угроз минирования проверяют три аэропорта и ТЦ "Охотный ряд"
Сбербанк поднял ставки по ипотеке
Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве в Шахтах
Стала известна личность погибшей при взрыве в Шахтах
В конгрессе США хотят допросить переводчиков, присутствовавших на встречах Трампа с Путиным
В результате крушения самолета под Тегераном погибли 10 человек
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме города Шахты
Сотрудники МЧС достали живого ребенка из-под завалов разрушенного дома в Шахтах
WSJ рассказала о желании США ослабить влияние России в Арктике
Появилось первое видео с места взрыва в Шахтах
Названа возможная причина взрыва в Шахтах
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростовской области
Погода в Москве на 14 января 2018 года: сильный ветер, метель и гололедица
HBO объявил дату выхода восьмого сезона «Игры престолов»
Влиятельный в США сенатор посоветовал Трампу на время восстановить работу правительства
Стрельба в центре Торонто: ранен один человек