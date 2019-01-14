2019-01-14T13:19:28+03:00
В мире

Никол Пашинян вступил в должность премьер-министра Армении

Указ подписал действующий президент республики Армен Саркисян
Мария СУЧКОВА
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Никол Пашинян вступил в должность премьер-министра АрменииНикол Пашинян вступил в должность премьер-министра АрменииФото: REUTERS
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Лидер оппозиции Никола Пашинян вступил в должность премьер министра сегодня, 14 января. Информация о его назначении была опубликована на сайте правительства страны. "Принимая за основу ч.1 ст.149 Конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Армении", — говорится в официальном документе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что первое назначение Пашиняна на должность министра Армении состоялось в мае 2018 года. Предыдущий глава правительства республики Серж Саргсян покинул пост из-за массовых протестов в стране.

После президентского указа о назначении Пашинян в течение 15 дней должен сформировать новый кабинет министров, а затем представить в парламенте свою программу.

Осенью Пашинян ушел в отставку, чтобы запустить механизм роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Политик аргументировал свое решение тем, что нужно «положить конец ненасильственной революции, которую мы совершили вместе с проведением быстрых парламентских выборов и возвращением всей власти народу».

В декабре блок Пашиняна «Мой шаг» победил в выборах, набрав 70,43% голосов избирателей.

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