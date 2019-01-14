Путин может посетить Японию в июне 2019 года
Президент России Владимир Путин, вероятнее всего, посетит Японию в июне 2019 года. Об этом сообщил министр иностранных дел островного государства Таро Коно во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"В июне предполагается визит в Японию президента Путина для участия в церемонии закрытия японо-российского перекрестного года, которая пройдет с участием обоих лидеров", - сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что сейчас наблюдается значительное укрепление культурных и гуманитарных связей двух стран на самых различных уровнях. Активно ведутся межпарламентские и межрегиональные обмены, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 14 января, в Москве стартовала встреча глав внешнеполитических ведомств России и Японии, которая ознаменовала начало ведения переговоров по вопросу заключения мирного соглашения.