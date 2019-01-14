2019-01-14T13:52:31+03:00
Звезды

В Америке хотят снять продолжение «Социальной сети»

Картина о Facebook может получить продолжение
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В США хотят снять сиквел "Социальной сети"В США хотят снять сиквел "Социальной сети"Фото: кадр из фильма
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У фильма «Социальная сеть», который рассказывает о молодости Марка Цукерберга, может появиться продолжение. Об этом заявил сценарист картины Аарон Соркин.

Как рассказал американский драматург, предложение о работе над новым фильмом он получил от продюсера Скотта Рудина. По словам сценариста, Рудин связался с ним и рассказал о своей задумке снять сиквел «Социальной сети».

По мнению авторов проекта, картина может быть интересна зрителю, поскольку история Facebook богата драматическими и переломными моментами.

«С момента, на котором закончился фильм, произошло много интересных и драматических событий… Я знал о Facebook в 2015 году гораздо больше, чем в 2018 году. Но мне известно достаточно, чтобы знать, что должен быть сиквел», — цитирует слова Аарона Соркина сайт «Свободная пресса».

Дата начала работы над фильмом пока не называется, как не раскрываются и остальные подробности, пишет сайт телеканала «Звезда».

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