Задержали мужчину, «заминировавшего» московские аэропорты
В Татарстане сотрудники полиции задержали человека, которого обвиняют в лжеминировании московских аэропортов и Госдумы. Телефонный террорист сообщил о планировании взрыва в «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».
Задержанный звонил с собственного телефона на территории Татарстана. Личность подозреваемого установлена — им оказался местный житель. Мужчина оказался психически нездоров.
"Была проведена проверка всех аэровокзалов, взрывных устройств там обнаружено не было. Полицейские установили звонившего мужчину, в настоящий момент его опрашивают полицейские", рассказали ТАСС в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
Ранее сайт kp.ru писал о проверке 14 января трех аэропортов и ТЦ «Охотный ряд» после поступления анонимных звонков. Здание торгового центра сразу осмотрели специалисты. На Манежную площадь вывели всех посетителей, из московских аэропортов эвакуацию не проводили. Сообщения об угрозе взрыва не подтвердились.