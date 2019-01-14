Задержали мужчину, «заминировавшего» московские аэропорты

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-14T14:09:50+03:00

Полиция проверила аэропорты и ТЦ - взрывных устройств там обнаружено не было Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Татарстане сотрудники полиции задержали человека, которого обвиняют в лжеминировании московских аэропортов и Госдумы. Телефонный террорист сообщил о планировании взрыва в «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».

Задержанный звонил с собственного телефона на территории Татарстана. Личность подозреваемого установлена — им оказался местный житель. Мужчина оказался психически нездоров.

"Была проведена проверка всех аэровокзалов, взрывных устройств там обнаружено не было. Полицейские установили звонившего мужчину, в настоящий момент его опрашивают полицейские", рассказали ТАСС в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Ранее сайт kp.ru писал о проверке 14 января трех аэропортов и ТЦ «Охотный ряд» после поступления анонимных звонков. Здание торгового центра сразу осмотрели специалисты. На Манежную площадь вывели всех посетителей, из московских аэропортов эвакуацию не проводили. Сообщения об угрозе взрыва не подтвердились.