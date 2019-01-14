2019-01-14T14:09:50+03:00
Происшествия

Задержали мужчину, «заминировавшего» московские аэропорты

Подозреваемый оказался психически нездоров
Мария СУЧКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Полиция проверила аэропорты и ТЦ - взрывных устройств там обнаружено не былоПолиция проверила аэропорты и ТЦ - взрывных устройств там обнаружено не былоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Татарстане сотрудники полиции задержали человека, которого обвиняют в лжеминировании московских аэропортов и Госдумы. Телефонный террорист сообщил о планировании взрыва в «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».

Задержанный звонил с собственного телефона на территории Татарстана. Личность подозреваемого установлена — им оказался местный житель. Мужчина оказался психически нездоров.

"Была проведена проверка всех аэровокзалов, взрывных устройств там обнаружено не было. Полицейские установили звонившего мужчину, в настоящий момент его опрашивают полицейские", рассказали ТАСС в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Ранее сайт kp.ru писал о проверке 14 января трех аэропортов и ТЦ «Охотный ряд» после поступления анонимных звонков. Здание торгового центра сразу осмотрели специалисты. На Манежную площадь вывели всех посетителей, из московских аэропортов эвакуацию не проводили. Сообщения об угрозе взрыва не подтвердились.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев потребовал проанализировать нормы о газоснабжении домов
В ЦБ рассказали о предстоящем изменении финансового рынка
ВЦИОМ: Расходы россиян на главный праздник года сократились
Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законопроекты о фейковых новостях и запрете оскорбления власти в сети
В МИД Турции заявили, что не боятся угроз США о введении санкций
В Америке хотят снять продолжение «Социальной сети»
В центре Москвы упала строительная люлька: погиб один рабочий
Умер Михаил Городецкий - выдающийся ученый и профессор МГУ
Путин может посетить Японию в июне 2019 года
Никол Пашинян вступил в должность премьер-министра Армении
В среднем иностранные туристы оставляют в российских магазинах по 100 тысяч рублей
Суд Херсона отклонил апелляцию на продление ареста Вышинского
В Индонезии обнаружен речевой самописец разбившегося лайнера Lion Air
Россия и Япония начали переговоры по мирному договору
В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения жилого дома в Шахтах
Ученые нашли вещество, предотвращающие появление метастазов