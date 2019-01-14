ВЦИОМ: Расходы россиян на главный праздник года сократились

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-14T14:19:01+03:00

Только 2 % опрошенных не потратили денег на празднование и каникулы

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Как провели новогодние каникулы жители России? Сколько денег потратили на празднование и что подарили своим друзьям и близким? Всероссийский центр изучения общественного мнения в своем исследовании подсчитал расходы россиян.

Согласно опросу ВЦИОМ, на празднование Нового года россияне потратили в среднем 13,87 тысячи рублей. Это приблизительно на 300 рублей меньше, чем в 2018 году.

— Около 5375 рублей россияне выделили на подарки родственникам и друзьям, 4592 рубля — на праздничный стол. А на походы в кафе и кино, туристические поездки всего 3903 рубля, — отметили представители ВЦИОМ.

Также россияне рассказали, что полученные подарки превзошли их ожидания. 27 процентов опрошенных чаще всего получали алкоголь, конфеты и деликатесы. Парфюмерию, косметику и бижутерию подарили 24 проценту россиян, а 17 процентов получили новогодние сувениры.

Только трем из ста довелось получить билеты в театр, на концерт или турпутевку. Хотя о таком подарке мечтал каждый десятый.

В новогодние каникулы 30 процентов ходили в гости, 28 процентов отправились отдыхать на природу и 24 процента ходили на каток или катались на лыжах.