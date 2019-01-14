2019-01-14T14:18:40+03:00
Политика

Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законопроекты о фейковых новостях и запрете оскорбления власти в сети

В ведомствах посчитали, что оба документа нуждаются в корректировке формулировок
Дарья ИВАШКИНА
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Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законопроекты о фейковых новостях и запрете оскорбления власти в сетиМинкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законопроекты о фейковых новостях и запрете оскорбления власти в сетиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 14 января, появилась информация о том, что Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст РФ не поддержали законопроекты о фейковых новостях и о запрете оскорбления власти в интернете.

Как отметила представитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Екатерина Ларина, выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, первый анализ документов «дал основание для большого количества замечаний».

«Подготовлен отзыв, который представляет позицию не только Минкомсвязи, но и остальных соисполнителей, а именно Роскомнадзора, Минюста, которые вместе с нами рассматривали эти законопроекты», - сказала Ларина. Также она подчеркнула, что официальная позиция правительства по поводу данных инициатив еще не сформулирована.

Так, по мнению Минкомсвязи, оба законопроекта нуждаются в корректировке формулировок. При этом, по словам представителя ведомства, эти документы несут «расширительные толкования», которые создают риск ослабления гарантии прав и свобод.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин также заметил, что формулировки нуждаются в упрощении, передает ТАСС.

Между тем напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 января комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о фейковых новостях. Этот документ предлагает наказывать СМИ за фейки, угрожающие тяжкими последствиями. Речь идет о вбросах, которые могут, например, повлечь панику среди населения и создать угрозу жизни. Кроме того, в тот же день комитет одобрил и законопроект, устанавливающий административную ответственность за выражение неуважения к государственным символам и власти в интернете.

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