В ЦБ рассказали о предстоящем изменении финансового рынка

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-14T14:26:50+03:00

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Новый год принесет ряд изменений на финансовый рынок России. В планах Центробанка наладить схему скачивания данных вместо предоставления форм отчетности. Второе — это централизованные и распределенные реестры, платформы общего пользования. Третье — это системы выявления групп экономически связанных лиц.

Последнее стоит основной задачей. До сих пор в банковской системе эта схема не налажена.

С помощью современных технологий в ЦБ планируют собирать информацию не только из банков, но и из разных реестров, и в целом из интернета, чтобы анализировать связанность лиц. Это позволит не только проследить движение денег, но и установить взаимосвязь между плательщиком и получателем денежных средств, а значит, уплате налогов.

- Долгие годы реальные собственники бизнеса всячески прятали свою юридическую связь с ним. Теперь эту проблему можно будет решить. Кроме того, мы создаем реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях. Работу над ним планируется начать в 2019 году, а в конце года или в начале 2020-го реестром можно будет пользоваться, объясняет газете «Известия» зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.