2019-01-14T14:36:54+03:00
Политика

Медведев потребовал проанализировать нормы о газоснабжении домов

Ранее в понедельник в девятиэтажке, расположенной в городе Шахты, взорвался бытовой газ
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В понедельник, 14 января, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил со своими заместителями взрыв газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Как заметил глава правительства, это уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее время. В связи с этим председатель кабмина потребовал проанализировать законодательство о безопасности в сфере газификации домов.

«Нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющей компании в этой сфере», - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник утром в девятиэтажном доме в городе Шахты, расположенном в Ростовской области, взорвался бытовой газ. При этом были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах, в которых в общей сложности проживали 12 человек. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, и судьба еще четырех пока остается неизвестной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЦБ рассказали о предстоящем изменении финансового рынка
ВЦИОМ: Расходы россиян на главный праздник года сократились
Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законопроекты о фейковых новостях и запрете оскорбления власти в сети
Задержали мужчину, «заминировавшего» московские аэропорты
В МИД Турции заявили, что не боятся угроз США о введении санкций
В Америке хотят снять продолжение «Социальной сети»
В центре Москвы упала строительная люлька: погиб один рабочий
Умер Михаил Городецкий - выдающийся ученый и профессор МГУ
Путин может посетить Японию в июне 2019 года
Никол Пашинян вступил в должность премьер-министра Армении
В среднем иностранные туристы оставляют в российских магазинах по 100 тысяч рублей
Суд Херсона отклонил апелляцию на продление ареста Вышинского
В Индонезии обнаружен речевой самописец разбившегося лайнера Lion Air
Россия и Япония начали переговоры по мирному договору
В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения жилого дома в Шахтах
Ученые нашли вещество, предотвращающие появление метастазов