Медведев потребовал проанализировать нормы о газоснабжении домов

СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-14T14:36:54+03:00

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В понедельник, 14 января, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил со своими заместителями взрыв газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Как заметил глава правительства, это уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее время. В связи с этим председатель кабмина потребовал проанализировать законодательство о безопасности в сфере газификации домов.

«Нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющей компании в этой сфере», - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник утром в девятиэтажном доме в городе Шахты, расположенном в Ростовской области, взорвался бытовой газ. При этом были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах, в которых в общей сложности проживали 12 человек. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, и судьба еще четырех пока остается неизвестной.