Заместитель Мединского покинул пост

СЕГОДНЯ 15:17 2019-01-14T15:17:44+03:00

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Николай Малаков, заместитель министра культуры РФ, написал заявления об отставке. Чиновник занимается контролем деятельности Департамента экономики и финансов и Департамента науки и образования.

«Николай Малаков, координирующий деятельность департамента экономики и финансов и департамента науки и образования Минкультуры написал заявление об увольнении, оно пока не подписано. В настоящее время он находится в отпуске», — подтвердил информацию источник "Интерфакса".

Заявление замминистра в ближайшее время рассмотрит премьер-министр РФ. После возвращения из отпуска Малаков передаст свои полномочия преемнику. Информации о том, кто займет кресло замминстра культуры в будущем, пока нет.

Николай Малаков родился 10 апреля 1956 года. Он получил два образования: окончил Архангельский лесотехнический институт имени В.В.Куйбышева и Московский кооперативный институт. В 2001-2002 годах - заместитель главы администрации Ненецкого автономного округа, в 2002-2004 годах - заместитель руководителя департамента Министерства финансов РФ. В 2012 году Малаков был назначен заместителем министра культуры РФ.