Путин поздравил Пашиняна, который вновь занял пост премьера Армении

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-14T15:39:55+03:00

Президент России выразил надежду на то, что отношения Москвы и Тегерана и дальше будут основываться на дружбе и уважении

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Президент России Владимир Путин поздравил лидера политического блока "Мой шаг" Никола Пашиняна со вступлением в должность премьер-министра Армении.

Глава государства отметил, что отношения между двумя нашими странами всегда основывались на дружбе и взаимном уважении, и благодаря этому за годы плодотворного сотрудничества удалось накопить опыт в самых различных областях.

"Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов", – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 14 января, Никол Пашинян был назначен премьер-министром Армении. Теперь он должен в течение 15 дней сформировать новое правительство, а затем представить свою программу парламенту.

Стоит отметить, что ранее лидер оппозиционеров уже занимал пост премьер-министра. Ему пришлось на время оставить должность, чтобы запустить механизм роспуска парламента и проведения досрочных выборов.