Путин поздравил Пашиняна, который вновь занял пост премьера Армении
Президент России Владимир Путин поздравил лидера политического блока "Мой шаг" Никола Пашиняна со вступлением в должность премьер-министра Армении.
Глава государства отметил, что отношения между двумя нашими странами всегда основывались на дружбе и взаимном уважении, и благодаря этому за годы плодотворного сотрудничества удалось накопить опыт в самых различных областях.
"Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов", – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 14 января, Никол Пашинян был назначен премьер-министром Армении. Теперь он должен в течение 15 дней сформировать новое правительство, а затем представить свою программу парламенту.
Стоит отметить, что ранее лидер оппозиционеров уже занимал пост премьер-министра. Ему пришлось на время оставить должность, чтобы запустить механизм роспуска парламента и проведения досрочных выборов.