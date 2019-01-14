СЕГОДНЯ 15:53 2019-01-14T15:54:11+03:00

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Число жертв авиакатастрофы под Тегераном увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе армии Ирана.

Напомним, что грузовой самолет, перевозивший мясо из Бишкека в Тегеран, потерпел крушение в понедельник, 14 января, близ аэропорта города Кередж. "Боинг" начал приземляться, но неожиданно выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в сторону жилых построек.

Самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Согласно данным агентства "Интерфакс", изначально самолет должен был прилететь в аэропорт "Пайам", однако по ошибке направился к воздушной гавани "Фатх", расположенной в том же городе. В результате многотонная машина просто не смогла вовремя затормозить, врезалась в жилые постройки и загорелась.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее иранскими спасателями были найдены тела семи погибших. Всего же на борту самолета находились 16 человек. Одному из них удалось выжить - сейчас бортинженер находиться под присмотром медиков. Судьба остальных людей пока не известна.