В ресторане в Дубае штрафуют недоедающих

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-14T16:14:58+03:00

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На территории Объединенных Арабских Эмиратов появился ресторан Gulou Hotpot, в котором посетители обязаны будут заплатить за плохой аппетит, сообщает информационный портал Time Out Dubai.

Сумма штрафа составит 50 дирхамов ( более 900 рублей).

Такая участь ждет тех, кто закажет эксклюзивное китайское хого. Это блюдо готовят уже несколько тысяч лет. Его подают «разобранным» — в бульон, который кипит в котелке прямо на столе, можно добавить сразу несколько ингредиентов, в том числе лапшу, мясо, тофу и овощи.

Клиенты кидают в бульон ингредиенты в неограниченном количестве и не доедают хого. Для борьбы с таким расточительством руководство Gulou Hotpot решило ввести систему штрафов. К тому же, штраф за недоеденное хого больше, чем стоимость самого блюда на 1 дирхам.

Ранее сайт kp.ru писал о штрафах за недоеденную еду, которые ввел один турецкий отель. Объявление представители гостиницы распечатали на русском языке.