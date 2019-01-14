2019-01-14T16:14:58+03:00
В мире

В ресторане в Дубае штрафуют недоедающих

Посетитель заплатит 50 дирхамов, если не сможет доесть блюдо
Мария СУЧКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ресторане в Дубае штрафуют недоедающихВ ресторане в Дубае штрафуют недоедающих
Изменить размер текста:

На территории Объединенных Арабских Эмиратов появился ресторан Gulou Hotpot, в котором посетители обязаны будут заплатить за плохой аппетит, сообщает информационный портал Time Out Dubai.

Сумма штрафа составит 50 дирхамов ( более 900 рублей).

Такая участь ждет тех, кто закажет эксклюзивное китайское хого. Это блюдо готовят уже несколько тысяч лет. Его подают «разобранным» — в бульон, который кипит в котелке прямо на столе, можно добавить сразу несколько ингредиентов, в том числе лапшу, мясо, тофу и овощи.

Клиенты кидают в бульон ингредиенты в неограниченном количестве и не доедают хого. Для борьбы с таким расточительством руководство Gulou Hotpot решило ввести систему штрафов. К тому же, штраф за недоеденное хого больше, чем стоимость самого блюда на 1 дирхам.

Ранее сайт kp.ru писал о штрафах за недоеденную еду, которые ввел один турецкий отель. Объявление представители гостиницы распечатали на русском языке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24