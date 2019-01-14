Лавров рассказал о безвизовом режиме с Японией

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-14T16:18:34+03:00

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник, 14 января, на пресс-конференции по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно, заявил, что Россия не видит препятствий для введения безвизового режима с Японией.

«Это наша глобальна цель. Мы считаем, что нет никаких причин, почему Россия и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная, например, с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо», - приводит слова Лаврова ТАСС.

При этом министр иностранных дел нашей страны отметил, что Москва за последние годы выдвинула много инициатив, направленных на смягчения режима передвижения для туристов, бизнесменов и спортсменов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 14 января, в Москве прошел первый раунд переговоров Лаврова и Коно по вопросу заключения мирного договора между Россией и Японией. По итогам этой встречи глава МИД РФ заметил, что у Москвы и Токио до сих пор сохраняются разногласия по теме мирного договора. Однако, как подчеркнул дипломат, изначально позиции были диаметрально противоположными.