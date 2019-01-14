СЕГОДНЯ 16:22 2019-01-14T16:22:29+03:00

Фильм «Т-34» находится в топе российского проката рекордные две недели Фото: кадр из фильма

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Российский военно-приключенческий боевик режиссёра Алексея Сидорова «Т-34» стремительно ворвался в 2019 год и вторую неделю подряд не сбавляет свои позиции. Общие сборы картины составили более 1,8 миллиарда рублей.

На втором месте расположилась комедийная картина Ильи Куликова "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", кассовые сборы составили более 109 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров американский боевик Стивена Кейпла-младшего "Крид-2" с Сильвестром Сталлоне и Майклом Б. Джордоном в главных ролях. В бюджете режиссера около 73 миллионов рублей.

Военную ленту о танкистах, совершивших смелый побег на легендарной "тридцатьчетверке" из немецкого лагеря, посмотрел и министр РФ Владимир Мединский со своим сыном.

"Посмотрел, наконец, с сыном-школьником "Т-34". Достойное, современное сделанное кино", – рассказал Мединский в социальной сети Twitter.

А сын политического деятеля отметил, что настоящий супергерой не Супермен или Бэтмен, а советский солдат времен Великой Отечественной войны.

"Значит, точно "Т-34" можно и нужно смотреть с детьми", – добавил Владимир Ростиславович.

За что хвалят и ругают фильм Алексея Сидорова «Т-34» с Александром Петровым в главной роли, читайте в обзоре корреспондента отдела культуры Евгении Коробковой.