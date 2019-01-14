МИД РФ прокомментировал решение парламента Македонии о переименовании страны

СЕГОДНЯ 16:41 2019-01-14T16:41:07+03:00

Как заметили в дипведомстве, в республике игнорируется мнение населения по этому вопросу

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В понедельник, 14 декабря, в МИД РФ прокомментировали утверждение парламентом Македонии закона о переименовании страны. Как заметили в дипведомстве, решение об изменении названия республики навязано извне и не отражает волю народа.

«Налицо продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО. <…> Позиция главы Македонии и мнение большинства ее населения, отвергающих "преспанскую сделку", игнорируются», - говорится в заявлении министерства иностранных дел нашей страны.

Также там отмечается, что продолжающиеся в Скопье и других македонских городах акции протеста демонстрируют глубокую поляризацию общества.

Как считают российские дипломаты, решение проблемы македонского госнаименования должно быть найдено «без внешнего давления, с опорой на широкую общественную поддержку – как в Македонии, так и в Греции – и исключительно в рамках правового поля».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 июня прошлого года на берегах озера Преспа министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика должна быть переименована в Северную Македонию.

А в минувшую пятницу, 11 января, состоялось 75-е заседание парламента Македонии, в ходе которого депутаты Собрания проголосовали за изменение названия республики.