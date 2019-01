Во Флориде изобрели ракету с бесконечным генератором топлива

СЕГОДНЯ 16:57 2019-01-14T16:57:11+03:00

Представители Университета Центральной Флориды и специалисты компании Honeybee Robotics заявили о разработке прототипа космического корабля World Is Not Enough (WINE), сообщает сайт научно-технических новостей Phys.org. Аппарат превращает воду из астероидов и комет в топливо для реактивного парового двигателя.

Испытания провели 31 декабря 2018 года. Ученые предоставили имитируемый материал астероида и сделали компьютерное моделирование. Для получения достаточного количества энергии и производства пара использовали развертываемые солнечные панели.

WINE успешно справился с задачей: сделал из воды ракетное топливо, произвел выброс пара достаточной силы и оттолкнулся от поверхности.

По словам одного из представителей Университета, в будущем аппарат можно будет использовать для испытаний на Луне, Церере, Европе (спутник Юпитера), Титане (спутник Сатурна) и Плутоне. С помощью ядерного реактора корабль будет работать и в удаленных участках Солнечной системы.