2019-01-14T16:57:11+03:00
Наука

Во Флориде изобрели ракету с бесконечным генератором топлива

Аппарат WINE извлекает воду из астероидов и создает топливо
Мария СУЧКОВА
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Во Флориде изобрели ракету с бесконечным генератором топливаВо Флориде изобрели ракету с бесконечным генератором топлива
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Представители Университета Центральной Флориды и специалисты компании Honeybee Robotics заявили о разработке прототипа космического корабля World Is Not Enough (WINE), сообщает сайт научно-технических новостей Phys.org. Аппарат превращает воду из астероидов и комет в топливо для реактивного парового двигателя.

Испытания провели 31 декабря 2018 года. Ученые предоставили имитируемый материал астероида и сделали компьютерное моделирование. Для получения достаточного количества энергии и производства пара использовали развертываемые солнечные панели.

WINE успешно справился с задачей: сделал из воды ракетное топливо, произвел выброс пара достаточной силы и оттолкнулся от поверхности.

По словам одного из представителей Университета, в будущем аппарат можно будет использовать для испытаний на Луне, Церере, Европе (спутник Юпитера), Титане (спутник Сатурна) и Плутоне. С помощью ядерного реактора корабль будет работать и в удаленных участках Солнечной системы.

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