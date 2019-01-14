СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-14T17:17:17+03:00

О том, что умер мэр Гданьска Павел Адамович, сообщили представители больницы, куда градоначальник попал после нападения [видео]

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В понедельник, 14 января, появилась информация о том, что умер мэр Гданьска Павел Адамович. Как стало известно, градоначальник скончался в больнице, куда попал в минувшее воскресенье после того, как на него напали с ножом на благотворительном концерте.

Печальную новость сообщили представители медицинского учреждения, передает Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Адамович получил ножевые ранения в область сердца во время благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи», который проходил в польском Гданьске 13 января. Как отмечалось, в какой-то момент на сцену прорвался мужчина и нанес мэру несколько ударов ножом. При этом злоумышленник кричал о том, что его «незаконно осудили и пытали в тюрьме».

В результате политика пришлось срочно госпитализировать. Причем в больнице его сразу прооперировали и перелили ему 20 литров крови. Однако состояние пациента не улучшилось.