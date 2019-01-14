2019-01-14T17:06:38+03:00
Политика

Медведев считает продолжительные новогодние каникулы вредными для экономики

По словам премьера, практически 14 дней наша страна «мало чего создает»
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник, 14 января, на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ, выразил мнение, что продолжительные новогодние каникулы не идут на пользу экономике страны. Как заметил глава кабмина, практически 14 дней наша страна «мало чего создает».

«Вообще у нас праздники очень длинные. Для экономики это плохо, я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо "отмечает"», - сказал премьер.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году премию правительства в области СМИ вручили сразу четырем сотрудникам «Комсомольской правды». Награду за создание уникальной мультимедийной редакции, объединяющей газету, сайт и радио, получили шеф-редактор сайта kp.ru Олеся Носова, шеф-редактор «КП» Алексей Ганелин, издатель радио «КП» Александр Чепель и главный редактор радио «КП» Наталья Вороная.

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