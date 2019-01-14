2019-01-14T17:27:32+03:00
Происшествия

Мигрантов, грабивших пенсионеров, задержали в Подмосковье

Им грозит до 15 лет тюрьмы
Мария САННИКОВА
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Мигрантов, грабивших пенсионеров, задержали в ПодмосковьеМигрантов, грабивших пенсионеров, задержали в ПодмосковьеФото: "КП" Архив
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В подмосковном Чехове полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в ограблении пенсионеров. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Два мигранта из Средней Азии в возрасте 22-х и 26 лет оказались причастными к серии разбойных нападений.

По словам начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяны Петровой, злоумышленники пробрались в частный дом к пожилой женщине, угрожая ножом, связали ее и украли деньги.

Во время личного досмотра сотрудники полиции нашли у подозреваемых часть похищенного имущества и нож, который они использовали во время разбойных нападений.

Во время следствия правоохранительные органы установили, что один из задержанных злоупотреблял разбойными нападениями.

Против мужчин завели уголовные дела по статье «Разбой». Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее полицейские задержали банду гастарбайтеров, которая на протяжении пяти лет держала рублевских богачей в страхе. Из особняков бизнесменов, авторитетов и бывших силовиков, которые находились в Московской области, налетчики унесли ценностей примерно на 130 миллионов.

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