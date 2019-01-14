В Госдуме предложили запустить рекламу о вреде алкоголя
Депутаты планируют внедрить короткую рекламу о вреде алкоголя и табака на площадку интернета и на телевидение.
Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».
С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он считает, что пропаганду здорового образа жизни нужно направить на молодое поколении нашей страны.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы, 10-15 секундная реклама будет постепенно «входить» в мозг к молодежи и внушать им вред к пагубным привычкам.
«Молодежь надо приучать не пить. Нужно снижать объем пропаганды употребления алкоголя и табака. Это мировая практика - снижается объем рекламы во всех средах, и в интернете с этим активно ведут борьбу. И все это нужно продолжать», – отметил Андрей Свинцов.