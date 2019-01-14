В Госдуме предложили запустить рекламу о вреде алкоголя

СЕГОДНЯ 17:25 2019-01-14T17:25:02+03:00

10-15 секундные ролики будут транслироваться в интернете и на телевидении.

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Депутаты планируют внедрить короткую рекламу о вреде алкоголя и табака на площадку интернета и на телевидение.

Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он считает, что пропаганду здорового образа жизни нужно направить на молодое поколении нашей страны.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы, 10-15 секундная реклама будет постепенно «входить» в мозг к молодежи и внушать им вред к пагубным привычкам.

«Молодежь надо приучать не пить. Нужно снижать объем пропаганды употребления алкоголя и табака. Это мировая практика - снижается объем рекламы во всех средах, и в интернете с этим активно ведут борьбу. И все это нужно продолжать», – отметил Андрей Свинцов.