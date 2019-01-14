Американские критики признали «Рома» главным фильмом года
Церемония вручения премий Critics' Choice Movie Awards прошла в Калифорнии. Ведущие кинокритики выбрали фильм года и лучших актеров.
Лучшей кинокартиной стала работа режиссера Альфонсо Куарона, снявшего черно-белый мексиканский фильм «Рома». Кинолента также стала лучшей среди фильмов на иностранном языке и получила награду за сильную режиссуру. Об этом сообщила Lenta.ru.
Что касается актерской игры, то лучшим в этом деле среди мужчин стал Кристиан Бэйл. Он исполнил роль вице-президента США Дика Чейни в фильме «Власть». Ради участия в проекте он набрал 18 килограмм, сбрил волосы и выбелил брови. Его также отметили в номинации «Лучший комедийный актер».
Звание «Актриса года» получили сразу две номинантки – Гленн Клоуз и леди Гага. Первая снялась в фильме «Жена», который является феминистским гимном о нобелевском лауреате. А вторая удачно создала образ талантливой певицы в американском фильме-мюзикле «Звезда родилась».
Актерами второго плана стали Реджина Кинг за криминальный фильм №Если Бил-стрит могла бы заговорить» и Махершала Али, снявшегося в трагикомедии «Зеленая книга».
Титул лучшего режиссера получил Альфонсо Куарон. Главным мультсериалом года американские критики провозгласили «Коня БоДжека».
КОНКРЕТНО
Кто победил в основных номинациях:
Лучшая картина: «Рома»
Лучший актер: Кристиан Бэйл («Власть»)
Лучшая актриса: Гленн Клоуз («Жена»)
Лучшая актриса: Леди Гага («Звезда родилась»)
Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
Лучший актер второго плана: Махершал Али («Зеленая книга»)
Лучший режиссер: Альфонсо Куарон («Рома»)
Лучший фильм на иностранном языке: «Рома»