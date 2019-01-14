Американские критики признали «Рома» главным фильмом года

СЕГОДНЯ 17:32 2019-01-14T17:32:09+03:00

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Церемония вручения премий Critics' Choice Movie Awards прошла в Калифорнии. Ведущие кинокритики выбрали фильм года и лучших актеров.

Лучшей кинокартиной стала работа режиссера Альфонсо Куарона, снявшего черно-белый мексиканский фильм «Рома». Кинолента также стала лучшей среди фильмов на иностранном языке и получила награду за сильную режиссуру. Об этом сообщила Lenta.ru.

Что касается актерской игры, то лучшим в этом деле среди мужчин стал Кристиан Бэйл. Он исполнил роль вице-президента США Дика Чейни в фильме «Власть». Ради участия в проекте он набрал 18 килограмм, сбрил волосы и выбелил брови. Его также отметили в номинации «Лучший комедийный актер».

Звание «Актриса года» получили сразу две номинантки – Гленн Клоуз и леди Гага. Первая снялась в фильме «Жена», который является феминистским гимном о нобелевском лауреате. А вторая удачно создала образ талантливой певицы в американском фильме-мюзикле «Звезда родилась».

Актерами второго плана стали Реджина Кинг за криминальный фильм №Если Бил-стрит могла бы заговорить» и Махершала Али, снявшегося в трагикомедии «Зеленая книга».

Титул лучшего режиссера получил Альфонсо Куарон. Главным мультсериалом года американские критики провозгласили «Коня БоДжека».

КОНКРЕТНО

Кто победил в основных номинациях:

Лучшая картина: «Рома»

Лучший актер: Кристиан Бэйл («Власть»)

Лучшая актриса: Гленн Клоуз («Жена»)

Лучшая актриса: Леди Гага («Звезда родилась»)

Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Лучший актер второго плана: Махершал Али («Зеленая книга»)

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон («Рома»)

Лучший фильм на иностранном языке: «Рома»