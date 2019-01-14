2019-01-14T17:35:02+03:00
Политика

Отменили встречу ЕС, России и Украины по газовому вопросу

Перспективы украинского транзита газа должны были обсудить 15 января
Мария СУЧКОВА
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Отменили встречу ЕС, России и Украины по газовому вопросуОтменили встречу ЕС, России и Украины по газовому вопросуФото: REUTERS
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Экспертная трехсторонняя встреча Украины, ЕС и России по газу, которая должна была состояться 15 января, отменена. Об этом накануне заявила пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича Анна-Кайса Итконен.

"Экспертные консультации, которые были запланирована на 15 января в преддверии министерской встречи, не состоятся", — сказала Итконен.

Несмотря на отмену экспертной встречи, министры трех стран планируют провести переговоры 21 января. По словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, главной темой для обсуждения станет украинский транзит газа после завершения контракта с РФ 31 декабря 2019 года.

О планировании экспертной встречи на 15 января ранее сообщил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Также сайт kp.ru сообщал о том, что обсуждение газового вопроса должно было состояться еще в декабре 2018 года. По словам министра энергетики Александра Новака, инициатором переноса встречи на январь выступила Еврокомиссия.

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