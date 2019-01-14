Совет Госдумы отложил рассмотрение проекта о рекламе пива на ТВ

СЕГОДНЯ 18:28 2019-01-14T18:28:58+03:00

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В понедельник, 14 января, Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта о рекламе пива в средствах массовой информации.

Как заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, документ, предлагающий сохранить возможность распространения рекламы пенного напитка во время трансляций спортивных мероприятий, откладывается на неопределенный срок. По словам политика, вопрос требует дополнительной проработки и проведения консультаций с правительством, министерствами и экспертным сообществом, сообщает официальный сайт Госдумы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, действовавший в нашей стране запрет на рекламу пива в СМИ был снят в связи с проведением чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) и должен был снова начать действовать с 1 января 2019 года. А 12 декабря прошлого года в Госдуму внесли законопроект, предлагающий продлить отмену запрета, причем 18 декабря этот документ уже был принят в первом чтении.