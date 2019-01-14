2019-01-14T18:52:11+03:00
В мире

В восьми крупных аэропортах Германии 15 января пройдут забастовки

В связи с этим ожидаются массовые задержки и отмены рейсов
Дарья ИВАШКИНА
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Аэропорт Франкфурта-на-МайнеАэропорт Франкфурта-на-МайнеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 15 января, в восьми крупных аэропортах Германии пройдут забастовки сотрудников службы безопасности. Речь идет о воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига/Галле, Дрездена, Бремена и Эрфурта. В связи с этим ожидаются массовые задержки и отмены рейсов.

Как ожидается, акции протеста будут продолжаться до 20:00 по местному времени (22:00 мск). Таким образом, до этого времени пассажиры, скорее всего, не смогут попасть на свои рейсы, сообщает DPA со ссылкой на официальных представителей профсоюза Verdi.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 января прошли 24-часовые «предупредительные» забастовки сотрудников служб безопасности в трех других крупных аэропортах Германии. Тогда стачки в Дюссельдорфе, Кельне и Штутгарте нарушили планы десятков тысяч пассажиров.

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