Трамп отклонил предложение о временном прекращении шатдауна

СЕГОДНЯ 19:31 2019-01-14T19:31:47+03:00

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В понедельник, 14 января, президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма о временном прекращении шатдауна. Как считает американский лидер, временное восстановление работы федерального правительства никак не помогло бы в переговорах с демократами по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

«Это было предложение Линдси, но я его отклонил. Я в нем не заинтересован - я хочу решить проблему (строительства стены), а не отложить ее», - приводит слова Трампа Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Дело в том, что американские законодатели никак не могут принять бюджет на 2019 финансовый год из-за разногласий по поводу финансирования мер безопасности на южной границе: демократы отказываются выделить на стену 5,7 миллиарда долларов, как того требуют республиканцы во главе с Трампом.