Пожар вспыхнул в Киево-Печерской лавре
В понедельник, 14 января, пожар вспыхнул в двухэтажном здании, расположенном на территории Киево-Печерской лавры.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщение о ЧП поступило в 16:17 по местному времени (17:17 мск), а к 17:00 (18:00 мск) площадь пожара составляла уже 200 квадратных метров. «Предварительно, пожар начался в одной из комнат на 2-м этаже с последующим распространением огня на крышу», - говорится на странице ГСЧС в Facebook.
Между тем очевидцы делятся в интернете фотографиями и видео с места ЧП. Так, на опубликованных в соцсетях кадрах видно, что территория монастырского комплекса окутана густым дымом.
В Киево-Печерской лавре произошёл пожар.
Кстати, как пишут местные СМИ, в горящем здании расположены реставрационные мастерские.
Стоит отметить, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
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