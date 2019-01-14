2019-01-14T19:54:38+03:00
Политика

Пожар вспыхнул в Киево-Печерской лавре

Горит одно из зданий, расположенных на территории монастырского комплекса [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Пожар вспыхнул в Киево-Печерской лавреПожар вспыхнул в Киево-Печерской лавреФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В понедельник, 14 января, пожар вспыхнул в двухэтажном здании, расположенном на территории Киево-Печерской лавры.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщение о ЧП поступило в 16:17 по местному времени (17:17 мск), а к 17:00 (18:00 мск) площадь пожара составляла уже 200 квадратных метров. «Предварительно, пожар начался в одной из комнат на 2-м этаже с последующим распространением огня на крышу», - говорится на странице ГСЧС в Facebook.

Между тем очевидцы делятся в интернете фотографиями и видео с места ЧП. Так, на опубликованных в соцсетях кадрах видно, что территория монастырского комплекса окутана густым дымом.

В Киево-Печерской лавре произошёл пожар.

Кстати, как пишут местные СМИ, в горящем здании расположены реставрационные мастерские.

Стоит отметить, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24