Пожар вспыхнул в Киево-Печерской лавре

СЕГОДНЯ 19:45 2019-01-14T19:54:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 14 января, пожар вспыхнул в двухэтажном здании, расположенном на территории Киево-Печерской лавры.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщение о ЧП поступило в 16:17 по местному времени (17:17 мск), а к 17:00 (18:00 мск) площадь пожара составляла уже 200 квадратных метров. «Предварительно, пожар начался в одной из комнат на 2-м этаже с последующим распространением огня на крышу», - говорится на странице ГСЧС в Facebook.

Между тем очевидцы делятся в интернете фотографиями и видео с места ЧП. Так, на опубликованных в соцсетях кадрах видно, что территория монастырского комплекса окутана густым дымом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686298" frameborder="0"></iframe> В Киево-Печерской лавре произошёл пожар.

Кстати, как пишут местные СМИ, в горящем здании расположены реставрационные мастерские.

Стоит отметить, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.