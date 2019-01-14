В Минкульте назвали самые посещаемые музеи в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 20:23 2019-01-14T20:23:16+03:00

Больше всего в новогодние праздники посещали музеи московского Кремля Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Министерстве культуры РФ подвели итоги культурных выходных россиян. В новогодние праздники люди активно посещали музеи, в итоге получился настоящий рейтинг самых востребованных культурных мест страны.

В тройке лидеров оказались музеи Московского Кремля и Третьяковская галерея, их посетили по 85 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров Владимиро-Суздальский музей-заповедник - 61 тысяча посетителей.

На четвертом месте находится Государственный исторический музей – 47 тысяч посетителей, а на пятом месте - Государственный Эрмитаж – 35 тысяч человек.

Среди популярных направлений оказались Новгородский музей-заповедник, Русский музей, музей-заповедник «Царское Село», Пушкинский музей и Тульский музей.

Список самых востребованных мест был составлен с учетом данных информационной системы «Учет продаж билетов» Министерства культуры РФ.

Всего же за время праздников с 30 декабря до 8 января в музеях побывали около 860 тысяч человек. Пик активности пришелся на 4 и 5 января. Кстати, во Франции пик активности посещения музеев пришелся на 3 января. Лувр установил рекорд – его посетили более 10 миллионов человек, - сообщает газета «Известия».