Интернет-пользователи высмеяли Тимошенко из-за новой прически
У лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко новая прическа. Естественно, интернет-пользователи не могли оставить это событие без внимания.
Так, политик, опубликовавшая на своей странице в Facebook фотографию, на которой она изображена в новом образе, стала объектом для шуток. Дело в том, что многие заметили сходство «обновленной» Тимошенко с Анастасией Волочковой.
«Совпадение? Не думаю!» - написал Евгений Хурсин, прикрепив к своему посту фотографии лидера «Батькивщины» и российской балерины. При этом некоторые комментаторы даже попросили украинского политика «сесть на шпагат».
Фото: facebook.com/Евгений Хурсин
А другие пользователи задумались о том, что Тимошенко видит из окна, рядом с которым она запечатлена на фото. К примеру, заместитель главного редактора портала «Страна.ua» Светлана Крюкова предположила, что экс-премьер Украины увидела президента незалежной Петра Порошенко с томосом.
КСТАТИ
Коса незалежности: Как менялся имидж Юлии Тимошенко
«Комсомолка» решила вспомнить самые яркие образы первой леди украинской политики (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»