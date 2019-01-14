Интернет-пользователи высмеяли Тимошенко из-за новой прически

СЕГОДНЯ 20:24 2019-01-14T20:24:52+03:00

В сети заметили сходство украинского политика с Анастасией Волочковой и предложили сесть на шпагат

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У лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко новая прическа. Естественно, интернет-пользователи не могли оставить это событие без внимания.

Так, политик, опубликовавшая на своей странице в Facebook фотографию, на которой она изображена в новом образе, стала объектом для шуток. Дело в том, что многие заметили сходство «обновленной» Тимошенко с Анастасией Волочковой.

«Совпадение? Не думаю!» - написал Евгений Хурсин, прикрепив к своему посту фотографии лидера «Батькивщины» и российской балерины. При этом некоторые комментаторы даже попросили украинского политика «сесть на шпагат».

Фото: facebook.com/Евгений Хурсин

А другие пользователи задумались о том, что Тимошенко видит из окна, рядом с которым она запечатлена на фото. К примеру, заместитель главного редактора портала «Страна.ua» Светлана Крюкова предположила, что экс-премьер Украины увидела президента незалежной Петра Порошенко с томосом.

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