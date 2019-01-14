22 процента пожилых людей в России продолжат работать

СЕГОДНЯ 20:43 2019-01-14T20:43:00+03:00

Это люди, которые проживают отдельно от родственников и вынуждены трудиться, чтобы обеспечить себя

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В России более 9 миллионов одиноких пенсионеров и часть из них продолжает трудиться даже по достижении внушительного возраста. 22 процента из них работает, находясь на пенсии – это единственная способность содержать себя.

Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра НАФИ и Российского геронтологического научно-клинического центра. Специалисты подсчитали, что у 68% россиян есть родственники старше 60 лет. В 43% случаях они живут в семье, а в 25% — отдельно.

Многие из них – 70 процентов - самостоятельно занимаются домашним хозяйством, за своим здоровьем удается следить 59 процентам пенсионеров, 42 процента продолжают работают на даче, а 33 процента находят силы, чтобы помочь в уходе за внуками.

Финансовой независимости от родственников могут похвастаться далеко не все, в лучшем случае половина, а вот остальные вынуждены искать подработки, чтобы свести концы с концами.

Кстати, большинство респондентов (77%) уверены, что помощь одиноким пенсионерам должны оказывать в первую очередь их родственники. Популярными ответами оказались так же соцзащита и патронаж (42%), 21% ссылаются на друзей и соседей, а вот 17% надеются на волонтеров, пишет газета «Известия».